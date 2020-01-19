Конор Макгрегор: «Послезавтра я вернусь в зал и проведу жесткую тренировку»

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сказал, что он не планирует долго праздновать победу над американцем Дональдом Серроне в главном поединке турнира UFC 246 в Лас-Вегасе (США).

— В выходные отпраздную победу, проведу время с семьей, детьми, а потом вернусь в зал. — сказал ирландец на пресс-конференции. — Послезавтра я вернусь в зал и проведу жесткую полноценную тренировку. Я всего достиг, стал лучшим в этом спорте до 30 лет. Джон (Кавана — Прим. «СЭ»), мой тренер постоянно говорит, что для тренеров это кошмар, если ученик достиг всего. Мне нужно было подождать и вернуться. Я вернулся из любви к этому спорту.

Ранее Конор становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Сегодняшний поединок проходил в полусредней весовой категории. 31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. После поединка в зале произошла массовая драка. 36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41-й победе.