Конор Макгрегор: «Фергюсон или Хабиб? Титул все равно будет моим»

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вопрос о возможном поединке с победителем боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

— Мне все равно, с кем драться. Титул все равно будет моим, — сказал ирландец на пресс-конференции. — Конечно, в зависимости от соперника будет разница в физподготовке. Если этот бой (Хабиб — Ферюсон — Прим. «СЭ») произойдет, то я в следующем бою я подерусь с кем-то другим. Не буду ждать их выходных, травм и так далее. Что качается, Хабиба, то у меня все очень личное с этим человеком и с его командой. Ничего не собираюсь обещать, я тот, кто я есть. На этот раз я буду более хорошо подготовлен. Он же будет стараться держаться за ноги. Тони тоже интересен для меня. Если что, я буду здесь. Посмотрим, что случится.

31-летний Конор Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне в первом раунде. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. 31-летний россиянин в последнем поединке победил американца Дастина Порье.