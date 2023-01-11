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Сегодня, 15:38

Комментатор UFC назвал самый страшный нокаут, который он когда-либо видел

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джон Аник заявил, что он был в шоке от нокаута действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) в бою с Алистаром Оверимом (47-19) в 2017 году.

«Когда Франсис Нганну нокаутировал Алистара Оверима, я подумал, что Оверим умер. Я не думал, что он вернется после такого нокаута. Все выглядело так, будто у него сломана шея. Я видел многих профессиональных спортсменов, и могу сказать, что Нганну — это уникум», — отметил Аник в подкасте «Believe You Me».

Нганну нокаутировал Оверима в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря 2017-го на UFC on Fox 23 в Детройте, США.

Алистар Оверим
Франсис Нганну
UFC
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