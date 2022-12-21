Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:38

Джон Аник: «Не припомню, когда судейство в UFC было на таком плохом уровне»

Комментатор UFC считает плохим судейство в лиге на последних турнирах
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комментатор UFC Джон Аник считает, что судейство в UFC— это одна из самых больших проблем лиги.

«Честно говоря, я не припомню, когда судейство было на таком плохом уровне. С нетерпением жду возвращения в Лас-Вегас в следующем году, чтобы поговорить [с рефери]», — написал Аник в Twitter.

Многих фанатов и бойцов возмутили судейские решения в таких поединках, как Пэдди Пимблетт (20-3) — Джаред Гордон (19-6), Магомед Анкалаев (18-1) — Ян Блахович (29-9) и Шон Стриклэнд (25-5) — Джаред Каннонье (16-6).

UFC
ММА
0
Читайте также
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
СМИ сообщили о тревоге на Украине из-за вылета российских МиГ-31 с Белоруссии
СМИ сообщили о планах Зеленского совершить официальный визит в США
«Ашан» зарегистрировал бренд «Родной, и всё тут»
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исмаилов и Никулин могут подраться на Hardcore в Дубае
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости