Исмаилов и Никулин могут подраться на Hardcore в Дубае

Российский боец Магомед Исмаилов может встретиться с Тимуром Никулиным по правилам бокса на Hardcore Boxing. Об этом сообщил глава лиги Анатолий Сульянов.

«Бой Маги Исмаилова и Тимура Никулина может стать главным событием турнира Hardcore Boxing в Дубае. Думаю, аудитории было бы интересно», — приводит слова Сульянова пресс-служба Hardcore.

Исмаилов в прошлом бою одолел Александра Шлеменко единогласным решением судей. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря в Екатеринбурге.