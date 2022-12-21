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Сегодня, 13:05

Исмаилов и Никулин могут подраться на Hardcore в Дубае

Давид Хачатрян
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Российский боец Магомед Исмаилов может встретиться с Тимуром Никулиным по правилам бокса на Hardcore Boxing. Об этом сообщил глава лиги Анатолий Сульянов.

«Бой Маги Исмаилова и Тимура Никулина может стать главным событием турнира Hardcore Boxing в Дубае. Думаю, аудитории было бы интересно», — приводит слова Сульянова пресс-служба Hardcore.

Исмаилов в прошлом бою одолел Александра Шлеменко единогласным решением судей. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря в Екатеринбурге.

Бокс
Магомед Исмаилов
ММА
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