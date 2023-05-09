Колби Ковингтон хочет боя с Махачевым: «Он не сможет меня забороть»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) заявил, что готов подраться с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым (23-1) после боя с чемпионом полусреднего веса Леоном Эдвардсом (21-3).

«Чувак, только посмотри, сколько у него было проблем с этим низкорослым карликом из Австралии [Волкановски], — сказал Ковингтон в интервью Джеймсу Линчу. — Он (Махачев. — Прим. «СЭ») хочет перейти в полусредний вес и вступить в большую игру? Он знает, что произойдет.

Точно так же, как и его папочка Хабиб [Нурмагомедов], который никогда не поднимался в полусредний вес, потому что здесь правит король Колби. Он (Нурмагомедов. — Прим. «СЭ») знал, что не сможет потягаться со мной в борьбе, поэтому эти борцы из Дагестана пытаются избегать настоящих борцов. Я гораздо лучший борец, чем они. Я борец первого дивизиона национального чемпионата США, мог бы стать олимпийским чемпионом, если бы не начал карьеру в UFC.

Я хочу подраться с Махачевым, мне нравится этот бой. Он не сможет меня забороть, не сможет перебить в стойке и у него точно не получится провести мне болевой. Так что это для меня очень легкий бой. Это был бы громкий поединок, потому что это бой чемпиона против чемпиона".

Махачев победил Александра Волкановски (24-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.