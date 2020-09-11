Кокляев заявил, что боксировал с Емельяненко не во всю силу

Стронгмен Михаил Кокляев в интервью «СЭ» рассказал, что боксировал с бойцом ММА Александром Емельяненко не во всю силу, поскольку был уговор не заканчивать поединок раньше четвертого раунда.

Бой состоялся 29 ноября 2019 года. Емельяненко победил Кокляева нокаутом в первом раунде.

— Если бы за пару недель до боя не было установки, что мы должны продержаться до четвертого раунда, показать бокс, а в четвертом уже делать, что хотим... Я в первом раунде Сашу и не бил толком, — сказал Кокляев. — Камил Гаджиев на подкасте у Магомеда Исмаилова подколол меня, сказал: «Что ты, черт возьми, говоришь?» Меня удивило, что его удивили мои слова, ведь он был в курсе всего. Задача была — четвертый раунд. В конце подкаста меня назвали лучшим трэштокером России, так как я сказал, что бил Емельяненко не по-настоящему. И это правда. Была задача показать бокс. Люди сидели пять часов и ждали моего выступления. Больше 10 тысяч человек пришли посмотреть не как Саша избивает качка, а посмотреть на то, произойдет ли чудо, когда качок навтыкает человеку с из ряда вон выходящей историей, интересной для многих. Но мы не показали того, что можно было показать. (Илья Андреев)