Кокляев прокомментировал задержание Емельяненко за алкоголь

Стронгмен Михаил Кокляев прокомментировал информацию о задержании своего возможного соперника Александра Емельяненко за распитие спиртных напитков на детской площадке в Москве.

– Я не хлопаю в ладоши из-за его проблем, – сказал Кокляев. – Чем больше их у него, тем больше у меня шансов на победу, но с другой стороны промоутеры будут сомневаться, нужен ли вообще такой бой. Из-за непредсказуемости и непостоянства Емельяненко. Ситуация там вообще патовая. Но я в любом случае буду продолжать заниматься боксом, вне зависимости от этого боя. Я им уже с января занимаюсь. Мне все еще интересен бой с Александром, но если он не состоится по его вине, значит, я победил!

Ранее Кокляев и Емельяненко обменивались провокациями в Инстаграме и заявляли о желании провести бой осенью этого года. (Михаил Потапов)