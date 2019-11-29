Пауэрлифтер Михаил Кокляев поделился своими ожиданиями накануне поединка по правилам бокса против российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

— Удачи пожелали все. Все, сейчас вам конец будет, — сказал Кокляев в эфире канала «Рен-ТВ».

«СЭ» проведет ведет прямую трансляцию боя Александр Емельяненко — Михаил Кокляев.

Поединок между Емельяненко-младшим и Кокляевым состоится по правилам бокса — в нем может быть максимум четыре раунда по 3 минуты.

На счету 38-летнего Александра Емельяненко в смешанных единоборствах 28 побед, 7 поражений, 1 ничья. В то же время в боксе у него одна ничья.