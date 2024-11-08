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Сидельников: «Недавно нашли фото, где на ринге стоит Трамп, Оскар Де Ла Хойя и я»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор лиги Ural FC Кирилл Сидельников рассказал о встрече с Дональдом Трампом в 2009 году на турнире промоушена Affliction.

«Недавно нашли фото, где на ринге стоит Трамп, Оскар Де Ла Хойя и я где-то рядышком затесался. Помню, что была пресс-конференция. Трамп спросил у Федора, нужно ли что-нибудь. Мы предложили костюмы. У меня до сих пор дома висит — отодвигаешь ярлычок и там написано «Дональд Трамп».

Трамп уже тогда был очень богатым и влиятельным человеком в США. И довольно известным», — цитирует «РБ Спорт» Сидельникова.

Источник: «РБ Спорт»
Дональд Трамп
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