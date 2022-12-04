Кейн Веласкес впервые вернулся на ринг после освобождения

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) провел поединок в рестлинг-лиге Lucha Libre AAA 3 декабря в Тампе, США. Бойца встретили аплодисментами.

Также на ринге он произнес речь: «Быть здесь рядом с вами, ребята, — это мечта, ставшая явью. Я на самом деле ценю то, что все это время вы поддерживали меня и мою семью», — сказал экс-чемпион UFC.

Веласкес вышел из тюрьмы под залог в миллион долларов. Экс-боец UFC был арестован первого марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который домогался до 4-летнего сына бойца.