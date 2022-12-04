Нейт Диас получил ключ от города Стоктон

Полусредневес Нейт Диас (21-13) получил от мэра города Стоктон Кевина Линкольна ключ от города. Церемония прошла после матча баскетбольной команды «Стоктон Кингз».

Ключ был вручен 37-летнему американцу в благодарность за то, что он прославил родной город по всему миру.

Диас в этом году покинул UFC после 15 лет выступлений в лиге. В последнем поединке он одолел другого ветерана Тони Фергюсона (25-8) 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.