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Нейт Диас получил ключ от города Стоктон

Давид Хачатрян
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Нейт Диас получил ключ от родного города.

Полусредневес Нейт Диас (21-13) получил от мэра города Стоктон Кевина Линкольна ключ от города. Церемония прошла после матча баскетбольной команды «Стоктон Кингз».

Ключ был вручен 37-летнему американцу в благодарность за то, что он прославил родной город по всему миру.

Диас в этом году покинул UFC после 15 лет выступлений в лиге. В последнем поединке он одолел другого ветерана Тони Фергюсона (25-8) 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Нейт Диас
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