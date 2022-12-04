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Сегодня, 15:10

Брат Исмаилова высмеял прогноз Камила Гаджиева на бой со Шлеменко

Давид Хачатрян
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Рамазан Исмаилов, брат Магомеда Исмаилова (18-3), опубликовал в соцсети видео прогноза главы лиги AMC Fight Nights Камила Гаджиева, который заявил, что Исмаилов не сможет победить Александра Шлеменко (61-15) в пятираундовом противостоянии.

«Гадал-гадал, но не угадал», — прокомментировал прогноз Гаджиева Исмаилов и добавил три смеющихся смайлика.

Шлеменко единогласным решением судей уступил Исмаилову. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который проходил 3 декабря в Екатеринбурге.

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