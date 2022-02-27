Резников: «Для Махачева самый тяжелый бой будет с Оливейрой»

Казахстанский боец АСА Артем Резников оценил шансы на победу чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры (32-8) и претендента на титул Джастина Гейджи (23-3) в бою против Ислама Махачева (22-1).

«Было бы интересно посмотреть на бой Оливейра — Махачев, — сказал Резников в интервью YouTube-каналу «Ушатайка». — Оливейра хорошо дерется как в стойке, так и в партере. Оливейра — чистый джитсер. Он очень хорошо [задействует] джиу-джитсу в ММА. Ведь у многих джитсеров, которые переходят в ММА, не всегда получается. У Ислама же больше ММА-грэпплинг, [заточенный] на контроле, позиции, добивании. Когда получается, он делает болевые. У него похожий на Хабиба грэпплинг. Если Оливейра и Ислам встретятся, большая часть поединка пройдет в стойке. Ислам знает, что Оливейра очень хорош снизу. У Оливейры не получилось бы сделать Махачеву тейкдаун. В последнем бою он пошел в проход в корпус и задушил. С Махачевы не пройдет. Ему [Оливейре] придется драться в стойке и защищаться. У Ислама хорошая стойка. Я заметил его стойку еще тогда, когда он нокаутировал Тибао. Он очень хорошо работает по этажам. Для Ислама самый тяжелый бой будет с Оливейрой. Дал бы 60% на победу Ислама».

Также Резников уверен, что Махачев уверенно выиграет у Гейджи. «В бою с Гейджи повторилась бы та же история, что и с Хабибом. Если бы Ислам дрался с Гейджи, дал бы 90% на победу Ислама. У Гейджи слабый партер. Когда он ложится на спину, он обезоружен, не знает как действовать. Тогда у Хабиба не хватило времени в первом раунде, чтобы финишировать Гейджи. Во втором раунде Хабиб легко прошел [в партер] и закончил бой. Ислам проведет тейкдаун, а там уже закончит [с ним]».

Махачев выиграл у Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Бой закончился техническим нокаутом в первом раунде.