Махачев: «У Грина после боя было счастливое лицо. Он хотел заработать денег — он их заработал»

Боец легкого веса UFC Ислам Махачев рассказал о диалоге со своим соперником Бобби Грином сразу после поединка.

«Удивил ли он чем-то? Нет (смеется), — сказал Махачев на послематчевой пресс-конференции. — Он хотел заработать денег, он их заработал. Я видел его лицо — он счастлив. После боя он сказал мне: «Ты сильный», я ответил: «Прости, но я должен драться за титул», а он: «Ты и будешь драться за него»

Я говорил вам, ребята, говорил еще несколько дней назад, что так и будет. Я не беспокоился, что замена противника может привести к чему-то неожиданному. Я провел самый трудовой лагерь в карьере, потому что готовился к Бенилу. Я очень усердно тренировался, потому что у него высокие навыки. И поэтому когда мне дали Бобби, я знал, что он не будет готов к такому. Реванш? Если он выиграет 10 боев подряд — нет проблем, подеремся опять. Он уже в моем рекорде, я не буду оглядываться".

Махачев победил Грина техническим нокаутом в первом раунде главного события вечера UFC Vegas 49.