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Каттар готов к реваншу с Магомедшариповым

05:15
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Менеджер Келвина Каттара Тайсон Шартье прокомментировал отмену боя между представителями полулегкого дивизиона Яиром Родригесом и Забитом Магомедшариповым. Родригес снялся из-за травмы.

«Если бы только был парень, который мог бы выйти на замену. Я поговорил с Келвином Каттаром и мы готовы подраться. #пятьраундов», — написал Шартье в Twitter.

В профессиональной карьере 29-летний Магомедшарипов провел 18 побед и потерпел 1 поражение. В ноябре прошлого года он победил Каттара единогласным решением судей на UFC Fight Night 163. У 32-летнего американца 22 победы и 4 поражения.

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