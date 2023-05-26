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Сегодня, 08:35

Олейник — Томпсон, Емельяненко — Ершов: полный кард «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

26 мая, в пятницу, в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдет турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». В главном событии вечера российский боец UFC Алексей Олейник подерется с британцем Оли Томпсоном.

На турнире также выступят братья Иван и Александр Емельяненко. Иван проведет бой с Алексеем Леденевым, а Александру будет противостоять Евгений Ершов.

Прямая видеотрансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в прямом эфире будет доступна на канале РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Полный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Алексей Олейник (Россия) — Оли Томпсон (Великобритания)

Александр Емельяненко (Россия) — Евгений Ершов (Россия)

Иван Емельяненко (Россия) — Алексей Леденев (Россия)

Ильяс Якубов (Россия) — Юрий Рябой (Россия)

Александр Емельяненко. Возвращение Олейника и поединки братьев Емельяненко
Александр Емельяненко
Алексей Олейник
Иван Емельяненко
ММА
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Олейник оказался тяжелее Томпсона перед боем на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
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