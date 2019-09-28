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Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night

28 сентября 2019, 23:57

В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона. Он нокаутировал своего соперника во втором раунде.

На 27-й секунде второго раунда рефери остановил поединок после того, как Каннонье нанес несколько ударов кулаками подряд, и его соперник не оказывал сопротивление. Для американца это 13-я победа в ММА при четырех поражениях. Херманссон потерпел пятое поражение при 20 победах.

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