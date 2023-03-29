Камил Гаджиев прокомментировал подписание Пономарева в ACA: «Гриша, дерзай!»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что у Григория Пономарева (6-2) есть все шансы выиграть Гран-при ACA в тяжелом весе.

«Гриша Пономарев подписал контракт с ACA. Понятно, почему. Потому что он хочет выиграть Гран-при за миллион долларов, — отметил Гаджиев на своем YouTube-канале. — Выиграет ли? На самом деле, шансов у него примерно столько же, сколько у [Евгения] Гончарова, [Мухумата] Вахаева и Салимгерея [Расулова]. И это неплохие шансы. Наверное, желание заработать миллион долларов и вписать свое имя в историю российского MMA — ведь он в этом случае станет чемпионом сразу двух организаций — это дорогого стоит. Гриша, дерзай! Это было бы круто».

Пономарев подписал контракт с ACA и выступит в Гран-при в тяжелом весе. В прошлом бою он одолел Юсупа Шуаева (7-2) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 18 марта на Fight Nights 119 в Ульяновске.