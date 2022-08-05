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Сегодня, 12:14

Харитонов заявил, что в поединке Дацик — Монсон нет никакого спорта: «Это про пиар, про заработок»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский боец ММА Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном на турнире суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Это все — медийная история. В этом нет никакого спорта! Монсону шестой десяток уже. Он выходит драться, чтобы зарабатывать деньги. Молодец, конечно, но это больше про пиар, про заработок. Какая соревновательность может быть, если Монсону больше 50 лет? Это все про медиа», — сказал Харитонов «СЭ».

На счету Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. У Дацика — 13 побед и 16 поражений.

Бой Монсона и Дацика станет главным поединком турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Вячеслав Дацик. «Можно показать приемы из «Мортал Комбат». Дацик попробует «немножко побить» Монсона, а Гаджи Автомат дебютирует в ММА

Вячеслав Дацик
Сергей Харитонов
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