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Сегодня, 11:06

Камил Гаджиев рассказал, над чем нужно работать Павловичу для победы над Джонсом

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что российскому тяжеловесу UFC Сергею Павловичу (17-1) необходимо работать над борьбой, чтобы иметь высокие шансы на победу в бою с чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).

«Возвращаясь к теме Павлович — Джонс, оценивая шансы, хочу сказать, что Сергею нужно провести очень большую работу по борьбе на полу, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Я думаю, что он ее ведет последние годы, но если вернуться на несколько лет назад, когда я был примерно в курсе того, что происходит в его тренировочном лагере, тогда было ощущение, что не хватает именно грэпплинга. Бьет Серега наповал, борьба в стойке, корпусная, у него очень хорошая, а вот грэпплинг — это то, в чем нужно быть точно готовым. Серега, готовься! Уверен, бой Павлович — Джонс однажды состоится».

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Павлович подерется с американцем Кертисом Блейдсом (17-3) 22 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j0R4FV_B4Jo
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