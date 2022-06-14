Чемпион UFC Стерлинг рассказал о тренировках с Забитом: «Я такого никогда не видел. Бой против него был бы настоящим кошмаром»

Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) поделился впечатлениями от спаррингов с россиянином Забитом Магомедшариповым (18-1).

«Забит нанес мне удар ниндзя с разворотом на 360 градусов и обвил ногой мою шею, — сказал Стерлинг в подкасте The Joe Rogan Experience. — Я закрыл глаза. Я такого никогда не видел. Перед этим тренер Рэй Лонго попросил меня встать в пару с парнем, которого я вообще не знал. Но я чувствовал, что мои действия против него обречены на провал (смеется). Он бросает сайд-кики, прыгает как ниндзя, на 360 градусов. В этот момент я такой стою и думаю: «Что, черт возьми, происходит?!»

Забит намного больше меня. Я не понимал, насколько он большой, пока он не снял футболку. И он бьет с двух ног сайд-кики. Я наношу ответный удар, он берет меня и бросает, как в дзюдо. В этот момент я подумал, что если поднимусь в полулегкий вес, то бой против Забита был бы настоящим кошмаром. Я бы не вывез его (смеется)».

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Стерлинг победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Магомедшарипов провел в UFC шесть боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.