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Гаджиев — о возможном завершении карьеры Монсона: «Джефф серьезно к спортивной карьере не относится»

Гаджиев считает, что Монсон не относится серьезно к спортивной карьере
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Джеффа Монсона о завершении карьеры в октябре после поражения от Вячеслава Дацика на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Верю ли в то, что Монсон скоро завершит свою карьеру? Кажется, Джефф серьезно к тому, что происходит в его спортивной карьере, не относится. Для него это больше развлечение, заработок. А так драться можно еще долго», — сказал Гаджиев «СЭ».

На счету 41-летнего Дацика в ММА теперь 14 побед при 16 поражениях. Ранее он проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, боксу и в боях на голых кулаках.

Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
Камил Гаджиев
ММА
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