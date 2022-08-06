Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Джеффа Монсона о завершении карьеры в октябре после поражения от Вячеслава Дацика на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Верю ли в то, что Монсон скоро завершит свою карьеру? Кажется, Джефф серьезно к тому, что происходит в его спортивной карьере, не относится. Для него это больше развлечение, заработок. А так драться можно еще долго», — сказал Гаджиев «СЭ».

На счету 41-летнего Дацика в ММА теперь 14 побед при 16 поражениях. Ранее он проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, боксу и в боях на голых кулаках.