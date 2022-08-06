Лебедев — о победе Дацика: «Монсон — хороший боец, но он уже отработанный материал»

Экс-чемпион мира в первой тяжелой весовой категории Денис Лебедев прокомментировал победу Вячеслава Дацика над Джеффом Монсоном на турнире по правилам ММА «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я так и думал, что Дацик победит. Монсон — хороший боец, но он уже отработанный материал. Из-за возраста, конечно. Он пахал всю жизнь. Рано или поздно наступает момент, когда надо понять — хватит, все. Он отличный боец, он выкладывался всю жизнь. Это видно по его телосложению. Он и сейчас в неплохой физической форме. Но я вижу, как прогрессирует Дацик — у меня не было сомнений в его победе. Если я возьмусь за него, он прибавит еще больше. Ровно в два раза. Я вижу, что ему нужно. А ему этого не дают», — сказал Лебедев «СЭ».

На счету 41-летнего Дацика в ММА теперь 14 побед при 16 поражениях. Ранее он проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, боксу и в боях на голых кулаках.