Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Вячеслава Дацика над Джеффом Монсоном на турнире по правилам ММА «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«У меня было предположение, что если Дацик не выиграет быстро, то дальше ему придётся повозиться. Так и произошло. Но я больше ставил именно на нокаут. Раз Монсон до сих пор дерется в таком возрасте, значит, он вернулся более или менее в какую-то форму. Ведь еще несколько лет назад он совсем уже плохо выглядел. А сейчас молодец!» — сказал Гаджиев «СЭ».

На счету 42-летнего Дацика в ММА теперь 14 побед при 16 поражениях. Ранее он проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, боксу и в боях на голых кулаках.