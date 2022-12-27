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Сегодня, 08:59

Глава Rizin рассказал, как прекратить доминирование UFC

Давид Хачатрян
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Нобуюки Сакакибара, глава японской лиги Rizin, уверен, что совместные турниры известных промоушенов — это то, на что не пойдут в UFC.

«Доля UFC в нашей индустрии составляет 80-85 процентов. Поэтому мы должны объединиться и сделать то, на что они не пойдут, — сказал Сакакибара в видеообращении, опубликованном в Twitter. — Приближается турнир под эгидой «Япония против остального мира». Нам нужно работать в этом направлении. Мы должны выставить наших чемпионов, это будет Чемпионат мира по ММА. Мы [с главой Bellator Скоттом Кокером] взрослые люди, и мы должны оставить наследие молодому поколению».

Bellator и Rizin проведут совместный турнир 31 декабря на «Сайтама Супер Арена» в Сайтаме, Япония. Бои будут проходить не в клетке, а на ринге, на котором обычно проходят бои лиги Rizin. Ранее Сакакибара утверждал, что лига возьмет курс на Запад.

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