Источник: Хасиев станет владельцем промоушена AMC Fight Nights
Глава АСА Майрбек Хасиев собирается купить промоушен AMC Fight Nights, сообщает «Вестник ММА» в своем Telegram-канале.
По информации источника, эта покупка является той громкой новостью, которую Хасиев обещает сообщить на протяжении нескольких месяцев. Отмечается, что судьба промоушена и его название после покупки не известно.
На данный момент владельцем AMC Fight Nights является Амир Мурадов.
Источник: https://t.me/vestnik_mma/9483
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