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Сегодня, 16:26

Источник: Хасиев станет владельцем промоушена AMC Fight Nights

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава АСА Майрбек Хасиев собирается купить промоушен AMC Fight Nights, сообщает «Вестник ММА» в своем Telegram-канале.

По информации источника, эта покупка является той громкой новостью, которую Хасиев обещает сообщить на протяжении нескольких месяцев. Отмечается, что судьба промоушена и его название после покупки не известно.

На данный момент владельцем AMC Fight Nights является Амир Мурадов.

Источник: https://t.me/vestnik_mma/9483
Майрбек Хасиев
ММА
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