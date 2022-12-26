Источник: Хасиев станет владельцем промоушена AMC Fight Nights

Глава АСА Майрбек Хасиев собирается купить промоушен AMC Fight Nights, сообщает «Вестник ММА» в своем Telegram-канале.

По информации источника, эта покупка является той громкой новостью, которую Хасиев обещает сообщить на протяжении нескольких месяцев. Отмечается, что судьба промоушена и его название после покупки не известно.

На данный момент владельцем AMC Fight Nights является Амир Мурадов.