Камил Гаджиев объяснил, почему у Чимаева немного шансов в потенциальном поединке с Адесаньей

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил потенциальный поединок Хамзата Чимаева и Исраэля Адесаньи.

«Хамзат бы постоянно пытался перевести Адесанью в партер. Очевидно, что это был бы поединок стилей — борьбы против ударной техники. Это было бы совсем другое противостояние, нежели Перейра с Адесаньей. Понятно, на что будет делать ставку Чимаев — изматывать Исраэля в партере и не давать ему встать. Что, конечно, будет непросто в пятираундовом бою.

На самом деле, в этом поединке очень многое решила бы функциональная подготовленность бойцов. Для пятираундового боя с таким опытным спортсменом, как Адесанья, Чимаеву нужно иметь запас прочности по функционалу, но в поединке с Бернсом мы такого запаса не увидели. Тогда Чимаев довольно сильно устал в третьем раунде. В пятираундовом бою с Адесаньей такое не пройдет. Исраэль будет постоянно угрожать, а когда тебе угрожают — ты устаешь», — цитирует Гаджиев MMA.Metaratings.ru.

Адесанья нокаутировал Алекса Перейру в реванше на UFC 287 и вернул себе пояс чемпиона в среднем весе.