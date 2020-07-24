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Камил Гаджиев: «Готов предложить Исмаилову и Минееву по 10 миллионов рублей за реванш»

24 июля 2020, 23:10

Промоутер Камил Гаджиев сообщил, что хочет провести реванш между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. Россияне встретились 19 октября 2018 года в рамках Fight Nights Global 90 в Москве. В поединке была зафиксирована ничья.

— Готов предложить Исмаилову и Минееву по 10 миллионов рублей за реванш, — сказал Гаджиев.

Сегодня Исмаилов победил Александра Емельяненко в главном бою ACA 107, нокаутировав соперника в третьем раунде. (Илья Андреев)

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