Камил Гаджиев: «Fight Nights из-за переноса турнира потерял 100 тысяч долларов»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, какую сумму лига потеряла из-за внезапного переноса юбилейного турнира на один день.

«В совокупности перенос обошелся в 100 тысяч долларов. Перенос, перевозка, отмена одного, приобретение, докупка третьего — сотка денег», — рассказал Гаджиев «СЭ» после турнира AMC FN 100.

В главном бою сотого турнира AMC Fight Nights, который завершился вчера в Москве, чемпион полусреднего дивизиона Дмитрий Бикрев победил Гойти Дазаева техническим нокаутом в третьем раунде.