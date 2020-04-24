Камил Гаджиев: «Думаю, что Хабиб и его близкие не пойдут разбираться с Кузнецовым из-за скандального клипа»

Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал видеоклип, который опубликовал на своем YouTube-канале боец промоушена Дмитрий Кузнецов (11-6). В клипе под названием «Король лицемерия» зачитывается рэп о скандальных эпизодах в карьере чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

— Я удивился, что человек из мира ММА это снял, — сказал Гаджиев, — Если бы это снял какой-то блогер, я бы не так удивился. Потому что любой человек из ММА знает, сколько труда стоит за успехом, которого добился Хабиб. Хотя Дмитрий Кузнецов так себя и позиционирует, скорее как блогер, и это не упрек. Просто мы же как о бойце о нем мало знаем. Ну выступал он у меня в промоушене пару раз, у меня о нем нет мнения как о бойце. Как возмутитель спокойствия, человек, снимающий какие-то истории, он постоянно о себе напоминает.

Я к этому спокойно отношусь и думаю, что Хабиб и близкие ему люди не пойду сейчас из-за этого видео с Кузнецовым разбираться. Это абсурд. Я думаю, что они должны просто у виска покрутить, если там действительно есть что-то оскорбительное. И при встрече пожурить. Думаю, такие люди найдутся, которые ему скажут: Дима, не надо этого делать, ты настраиваешь аудиторию ММА против себя. Потому что Хабиб — это 100-процентный герой индустрии ММА, а Кузнецов в этой индустрии варится. Высмеивая Хабиба он не добьется своей цели, разве что только пропиарится. Мне кажется, он вообще не на ту поляну заходит. (Михаил Потапов)