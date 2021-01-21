Камерунский боец рассказал, что жена отговаривала его от поединка с Дациком

Камерунский боксер Тайсон Дижон рассказал, что его супруга выступала против его боя с россиянином Вячеславом Дациком.

«Жена против, это я точно скажу. Но она знает, что я очень сильно люблю бои, прости, родная, так надо. Думаю, что буду работать вторым номером. Удар, раз-два, и уходи. Обычно вес у меня 85 кг. Разницы в весе не боюсь. Мы на ринге будем решать все вопросы. У нас разница большая, но я уверен в себе, потому что я к этому бою готов. У меня скорость и сильный удар. У меня удар крепкий.



Моя цель — стать чемпионом, хочу показать себе, какой я есть на самом деле. Популярность тоже важна, но я хочу показать то, что у меня внутри, чтобы люди знали. На самом деле, я очень добрый человек. С обычными людьми я простой. Мы, профессиональные спортсмены, смотрим на мир по-другому. С уважением, любовью. Мы уважаем и любим всех. В октагоне и на ринге мы можем показать себя. Только там. У нас возможностей больше», — приводит «РЕН ТВ» слова Дижона.

Поединок Дацика и Дижона по правилам бокса пройдет в России в рамках нового турнира, где бойцы и популярные блогеры смогут помериться силами в ринге. Это будет первый в истории вечер большого бокса, когда лицензию профессионалов получат интернет-герои.

В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), в со-главных боях: видеоблогер Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.