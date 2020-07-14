Как Карелина хотели позвать в UFC. Рассказ создателя лиги

Основатель UFC Арт Дэйви в интервью «СЭ» рассказал о планах позвать в лигу трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина в середине 1990-х.

— Я очень хотел пригласить в UFC Александра Карелина, я разговаривал с братьями Грейси об этом, — сказал Дэйви. — Они его знали под прозвищем Эксперимент. Так его звали у нас. Считалось, что он был спроектирован русскими учеными. Мне сказали, что я не смогу привезти Карелина в UFC из-за политики и не смогу позволить его себе финансово, он будет стоить мне дороже, чем Майк Тайсон. Это то, что мне сказали.

— Карелин — один из лучших борцов, когда-либо живших на планете Земля, но почему вам сказали, что он будет дороже Майка Тайсона?

— Российское правительство захочет денег за него. Так мне сказали.

— Но это довольно дико звучит, на дворе не советское время уже было. При СССР это действительно было бы невозможно, но не в 1990-е.

— Но мне сказали, что пришлось бы заплатить олигархам, которые контролировали спорт в России. Они же были капиталисты, которые хотели заработать много денег — так? Так что вы правы, это уже не был старый Советский союз, это была Россия-матушка, но мне сказали, что люди, которые работали с Карелиным и контролировали его, запросили бы кучу денег за него. А я хотел его заполучить. (Михаил Потапов)