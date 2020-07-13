Кадыров отреагировал на победу Петра Яна над Жозе Альдо

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал победу российского бойца MMA Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251. 27-летний боец завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

«Дорогие друзья! Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе в рамках номерного турнира в Абу-Даби. Теперь в самом крупном ММА-промоушене мире сразу два обладателя титула из России!

Петр одержал яркую и убедительную победу над легендой смешанных единоборств — Жозе Алду из Бразилии. Он доминировал на протяжении всего поединка и выиграл техническим нокаутом в пятом раунде!

С большим удовольствием отмечу, что Петр начал свое восхождение в чеченском промоушене — ACA. Он был чемпионом и яркой звездой в нашей лиге!

Я от всей души поздравляю Петра с завоеванием титула чемпиона UFC. И, конечно же, желаю дальнейших успехов в спортивной карьере. Уверен, его ждет очень яркое будущее в мире ММА!" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

На счету Петра Яна — 15 побед и 1 поражение. Он — второй чемпион UFC из России, первым стал Хабиб Нурмагомедов в легком весе. У 33-летнего Альдо 28 побед и 7 поражений.