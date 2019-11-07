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«К черту матч-реванш». Диас намекнул на завершение карьеры

13:08
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Боец ММА Нейт Диас опубликовал в Instagram неоднозначный пост.

— К черту этот реванш! — написал Диас. — Все закончилось, не успев начаться. Я отправляюсь в тур. Прощай, бойцовская игра.

Ранее Диас уступил в главном поединке UFC 244 Хорхе Масвидалю. Врачи не разрешили ему продолжать бой из-за многочисленных рассечений. После чего американец был отстранен UFC на 90 дней по медицинским показателям от проведения боев.

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