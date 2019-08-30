Известный рефери ММА рассказал, кто сможет победить Хабиба

Известный рефери ММА Джон Маккарти рассказал, кто мог бы победить российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В следующем поединке он встретится с Дастином Порье. Бой пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

— Если бы я выбирал бойца, чтобы выполнить задачу, то выбрал бы Джорджа Сент-Пьера, — отметил Маккарти в подкасте weighing in. — Что касается Гэтжи, то нет. Джастин дрался с Майклом Джонсоном, который смог хорошо попасть в Хабиба. Но тогда Нурмагомедов просто уничтожил его.

На Джастина удар Майка подействовал гораздо сильнее, хотя он и победил в конечном счете. Короче, если Гэтжи хорошо попасть, то он перестает контролировать поединок.

Думаю, что Хабиб разберется и с Раяном Холлом.