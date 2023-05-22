Иван Емельяненко — о дебюте в боях: «Надеюсь, Федор приедет поддержать»

Российский боец-дебютант Иван Емельяненко надеется, что старший брат Федор Емельяненко приедет поддержать его в поединке с Алексеем Леденевым.

«Будет ли Федор Емельяненко на турнире с моим участием? Я еще не разговаривал с ним по этому поводу. Свои дела, он сильно занят, но надеюсь, что увидим его, и то, что он приедет поддержать», — сказал Иван Емельяненко «СЭ».

Бой Ивана Емельяненко и Алексея Леденева пройдет 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Также в этом турнире примет участие Александр Емельяненко. Его оппонентом станет блогер Евгений Ершов.