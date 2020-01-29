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Источник: соперником Магомедшарипова на турнире UFC 249 станет «Корейский зомби»

10:24
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Российский боец ММА Забит Магомедшарипов примет участие в турнире UFC 249, который пройдет в Нью-Йорке 18 апреля, сообщает Twitter Front Page MMA.

Соперником российского бойца на этом турнире станет Чон Чхан Сон из Южной Кореи, который также известен под прозвищем «Корейский зомби». Главным событием предстоящего турнира станет титульный бой в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

28-летний Магомедшарипов одержал 18 побед в ММА, шесть из которых — нокаутом. В одном бое он проиграл. В поединках под эгидой UFC россиянин победил в шести боях из шести возможных. 32-летний Чон провел 21 бой в ММА, в которых победил в 16.

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