Источник: соперником Магомедшарипова на турнире UFC 249 станет «Корейский зомби»

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов примет участие в турнире UFC 249, который пройдет в Нью-Йорке 18 апреля, сообщает Twitter Front Page MMA.

Reports suggest the UFC are extremely close to booking a potential featherweight title eliminator between Chan Sung Jung (@KoreanZombieMMA) and Zabit Magomedsharipov (@zabeast_mma).



The fight is expected to be booked for #UFC249.



Who earns the title shot?#UFC #MMA #FPMMA pic.twitter.com/BWlR5pjogV — Front Page MMA (@FrontPageMMA) January 28, 2020

Соперником российского бойца на этом турнире станет Чон Чхан Сон из Южной Кореи, который также известен под прозвищем «Корейский зомби». Главным событием предстоящего турнира станет титульный бой в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

28-летний Магомедшарипов одержал 18 побед в ММА, шесть из которых — нокаутом. В одном бое он проиграл. В поединках под эгидой UFC россиянин победил в шести боях из шести возможных. 32-летний Чон провел 21 бой в ММА, в которых победил в 16.