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Источник: Конор хочет провести реванш с Хабибом в конце 2020 года

1 декабря 2019, 22:58

Обозреватель ESPN Ариэль Хельвани заявил, что Конор Макгрегор хочет провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым в конце 2020 года. Конор и Хабиб провели поединок в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года. Хабиб победил соперника болевым приемом в четвертом раунде и получил пояс чемпиона UFC в легком весе. Конор с тех пор не выходил в октагон.

— В планах Макгрегора три боя в 2020 году, — цитирует Bloody Elbow Хельвани. — После боя с Серроне он хочет провести бой весной или летом. Возможно, с Масвидалем или Нейтом Диасом. А в конце года он хочет встретиться с Хабибом Нурмагомедовым в Москве, если он еще будет чемпионом. Конор хочет взять титул и заставить всех замолчать.

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