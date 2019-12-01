Источник: Конор хочет провести реванш с Хабибом в конце 2020 года

Обозреватель ESPN Ариэль Хельвани заявил, что Конор Макгрегор хочет провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым в конце 2020 года. Конор и Хабиб провели поединок в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года. Хабиб победил соперника болевым приемом в четвертом раунде и получил пояс чемпиона UFC в легком весе. Конор с тех пор не выходил в октагон.

— В планах Макгрегора три боя в 2020 году, — цитирует Bloody Elbow Хельвани. — После боя с Серроне он хочет провести бой весной или летом. Возможно, с Масвидалем или Нейтом Диасом. А в конце года он хочет встретиться с Хабибом Нурмагомедовым в Москве, если он еще будет чемпионом. Конор хочет взять титул и заставить всех замолчать.