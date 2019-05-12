Источник: Емельяненко оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте

Российский боец Александр Емельяненко оштрафован за распитие алкоголя в общественном месте в Москве, информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

– На Емельяненко составлен протокол за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом), – говорится в сообщении.

Санкция по данной статье предусматривает штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Емельяненко был задержан около дома №2, корпус 2 по улице Восточная и доставлен в отделение за распитие спиртного в общественном месте. Ранее его лишили на полтора года водительских прав за езду в нетрезвом виде в Кисловодске. Он также был арестован на 10 суток по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").