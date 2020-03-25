Источник: бой Хабиба и Фергюсона может состояться во Флориде

Бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может состояться в одном из городов штата Флорида (США), сообщил в Twitter журналист портала MMA Fighting Стивен Маррокко.

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок между Нурмагомедовым (28-0) и Фергюсоном (25-3), запланировано на 18 апреля. Ранее президент UFC Даны Уайт заявил, что уже определился с местом проведения турнира, однако не назвал его.

— Источник в индустрии только что сказал мне, что UFC ведет активные переговоры о проведении UFC 249 во Флориде на тех же условиях, что и турнир Combat Night. Орландо, Тампа, Джексонвилль — числе потенциальных хозяев, — написал Маррокко.

— Я уверен, что промоушен рассматривает много вариантов, но этот вариант можете добавить в список возможных, — добавил журналист.

21 марта в Джексонвилле прошел турнир Combat Night Pro 18: Duval.