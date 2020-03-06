Источник: Анкалаев и Куцелаба проведут повторный поединок на UFC 249 в апреле

Российский боец ММА Магомед Анкалаев, вероятно, вновь сразится с молдаванином Ионом Куцелабой. По данным журналиста ESPN Бретта Окамото, этот бой пройдет на турнире UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США) 18 апреля.

Breaking: Per sources, UFC rebooking last week's controversial bout between Ion Cutelaba and Magomed Ankalaev to UFC 249 in April in Brooklyn. pic.twitter.com/UUGqAf65rY — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) March 5, 2020

Ранее менеджер Куцелабы подал апелляцию в Атлетическую комиссию штата Виргинии на итог боя с Анкалаевым, который прошел на турнире UFC Fight Night 169. Он требует признать бой несостоявшимся. Поединок завершился на 38-й секунде первого раунда. Рефери остановил бой после серии мощных ударов со стороны Анкалаева. Куцелаба был не согласен с решением судьи. Он был уверен, что может продолжать бой.

На счету 27-летнего Анакалаева 13 побед и 1 поражение в ММА (4-1 в UFC). У 26-летнего Куцелабы — 15 побед и 5 поражений (4-4 в UFC). В статистике учтен результат последнего поединка, который на данный момент не отменен.

Главным поединком UFC 249 станет бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона за чемпионский титул в легком весе.