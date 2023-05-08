Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:45

Рамазан Исмаилов заявил, что Сехудо выиграл бой у Стерлинга 3:2 по раундам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, прокомментировал судейское решение в бою Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо.

«Пятый раунд Сехудо выиграл без вопросов. Я не видел ничего, за что можно отдать победу Стерлингу, кроме пары лоукиков. Сехудо поджимал, работал первым номером, провел тейкдаун в конце. Но на записках одного из судей в пятом раунде победа Стерлинга — он все испортил. Если бы судья правильно оценил этот раунд, то было бы 3:2 в пользу Сехудо. Да, противостояние близкое, но Сехудо был лучше, больше сделал для победы. Бой был очень сложным. Когда меня спрашивали про этот поединок, я отдавал предпочтение Сехудо, но Стерлинг очень большой для него — физически сильный, мощный. Сехудо не смог проявить свои борцовские качества. Были моменты, когда доминировал Стерлинг. Но по общему рисунку боя победа Сехудо. Тем более пятый определяющий раунд он забрал уверенно, но один из судей дал победу Алджамейну. Я не понимаю, как они судят», — приводит слова Исмаилова «РБ Спорт».

Стерлинг победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ramazan-ismailov-sehudo-vy-igral-boj-u-sterlinga-3-2-po-raundam/
Алджамейн Стерлинг
Генри Сехудо
UFC
ММА
0
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Блогер Тарасов бросил вызов Емельяненко перед его боем с Ершовым

Монсон проведет мастер-классы в спортцентре «Сталинград» 9 мая в Волгограде
Новости
RSS RSS
Все новости