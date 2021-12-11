Магомед Исмаилов: «Кулачные бои не поддерживаю. В спорте должен быть прогресс, а не деградация»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов на встрече со студентами МГИМО в Москве рассказал, что никогда не будет выступать на турнирах по боям на голых кулаках, передает корреспондент «СЭ» Микеле Антонов.

«Кулачные бои я вообще не поддерживаю, — сказал Исмаилов. — В спорте должен быть прогресс, а не деградация. Если мы деградируем в спорте, то скоро один копье возьмет, другой с топором выскочит. Сейчас же есть перчатки. То же самое можно же показать в перчатках. Зачем именно на голых кулаках биться? Чтобы было больше крови, больше сечек. Если спорт деградирует — я конкретно против этого. Когда у меня спросили, за сколько я готов выйти на голых кулаках, я назвал цифру в 50 миллионов. Потому что знал, что они эту сумму не вывезет. Но если бы и вывезли, я бы все равно не подрался. Потому что это голые кулаки, а я спортсмен».