Исмаилов прокомментировал драку Харитонова и Яндиева

Российский боец ММА Магомед Исмаилов отреагировал на инцидент с участием Сергея Харитонова и Адама Яндиева.

В прошлую пятницу, 13 ноября между Яндиевым и Харитоновым произошел конфликт, приведший к драке, после которой Харитонов был госпитализирован. В данный момент Яндиев задержан, против него возбуждено два уголовных дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

«Адам неожиданно ударил Сергея, почему? Если они шли драться, почему Сергей был не готов? Сказал ли Сергей что-то лишнее? Оскорбить Адама и не ждать ответной реакции с руками в карманах? Навряд ли, глупым надо быть! А вы когда-нибудь слышали, чтобы должник прилюдно побил одолжившего ему деньги человека?! Обычно наоборот бывает! Причем сам должник позвал отойти, после чего спросил: «Я тебе должен?», и, услышав по сути очевидный для них обоих ответ: «Да, должен», начинает его бить! Или для него что-то было не очевидно?

Когда так много вопросов и неординарностей в действиях, ну как минимум вторую сторону выслушать надо! Ну, а пока я в шоке от головы Харитонова! И я сторонник начать бой со стойки, если нет конкретной причины не ждать пока получатель поднимет руки! Вот, например, в Турции я очень долго ждал, пока Минеев встанет со стула, предупреждая его, что я пришел с плохими намерениями. На самом деле, мне очень много прилетало неожиданных ударов, я не понимал, пора драться или не пора. Вроде и знакомы хорошо, и выходим вроде то ли поговорить, то ли непонятно. Пока я разбирал все это в голове, мне уже прилетало. Так часто, что теперь я на дистанции общаюсь или бью первым!" - написал у себя в Instagram Исмаилов.