Исмаилов объяснил, в чем его главное отличие от Макгрегора

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, что общего у него и бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

— Сходство с Макгрегором? В желании раскручивать поединки — да. Мы хотим создать ажиотаж вокруг мероприятия, сделать так, чтобы его посмотрело как можно больше людей, — цитирует Магомедова RT. — Но мы с Макгрегором во многом отличаемся. Возможно, Конор — хороший парень, но он ничем не брезговал, добиваясь своих целей. Для него главное — шоу, пусть оно построено и на оскорблениях. Но я иного мнения.

Что для меня «шоу»? Когда ты создал интерес вокруг противостояния, но при этом никого не оскорбил и не обидел. Не затронул семью.