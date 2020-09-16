Исмаилов намерен получить 30 миллионов рублей за бой с Минеевым

Боец ММА Магомед Исмаилов рассказал, сколько хочет получить за бой с Владимиром Минеевым, а также предложил заменить ринг-герл на форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

— Я не отрицаю возможности противостояния с Минеевым, — приводит слова Исмаилова «Матч ТВ». — Но у меня есть мои интересы. Я ведь работаю и прогрессирую, показываю всю красоту ММА. После боя с Минеевым в 2018 году мы пошли разными дорогами. Я уже замок построил, а он фундаментом занимается. Бой все расставит по полочкам, но у нас же есть свои показатели, рейтинг бойцов. Так вот я уже далеко улетел от него.

Когда мне нужен был Минеев, я сделал все, чтобы он был в клетке, чтобы это противостояние случилось. Тогда я поработал, а сейчас нужно поработать ему. Камил Гаджиев, папочка Минеева, должен предложить мне правильную сумму. Я ведь бизнесмен, я зарабатываю. Сколько? Камил знает. Для такого противостояния я стою 30 млн рублей. Если будем драться в Америке, то 1 млн долларов. Для России — скидочка, здесь — 30 млн рублей. Посмотрите на меня. 30 млн рублей — это минимум.

Без меня Минеев не сделает противостояние, которое взорвет российский ММА. А я делаю движ. Хочу ли, чтобы в роли ринг-герл выступила Бузова? Нет! Я вообще за ринг-мена. Это же бой! Пусть будет какой-то заряженный мужик. Футболист какой-нибудь? Что-то такое. Дзюба, например. Мы порешаем с Дзюбой, как только познакомимся.