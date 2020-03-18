Ислам Махачев: «Знаю, что турнир пройдет за пределами США»

Российский боец ММА Ислам Махачев рассказал, что продолжает упорно готовиться к поединку против Александра Эрнандеса, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке, но, скорее всего, пройдет за пределами США из-за запрета массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

— День борьбы. Зал почти пуст, но мы продолжаем пахать, — написал в своем Instagram Махачев. — По поводу турнира 18 апреля знаю только то, что турнир пройдет за пределами США.

27-летний Эрнандес занимает пятнадцатое место в рейтинге UFC. В последнем поединке он победил Франциско Триналдо. Махачев занимает четырнадцатое место. Последний раз он выходил в октагон в сентябре 2019 года. Тогда он победил Дэви Рамоса. В активе 28-летнего российского бойца 18 побед и 1 поражение в профессиональной карьере.

На турнире UFC 249 также должен состояться поединок еще одного россиянина — Хабиба Нурмагомедова — с американцем Тони Фергюсоном.