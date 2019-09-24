Ислам Махачев продлил контракт с UFC

Российский боец Ислам Махачев подписал новый контракт с UFC, рассчитанный на четыре боя. Об этом он сообщил в интервью Youtube-каналу Bostanof MMA.

— Подписал новый контракт с UFC, — сказал 27-летний Махачев. — Он рассчитан на четыре боя. На улучшенных условиях. Даже не думал, что столько дадут. Сумму озвучивать не хочу.

Махачев выступает в легком весе (до 70,3 кг). Одержал 18 побед, потерпел 1 поражение (рекорд в UFC — 7-1). Последний поединок он провел 7 сентября, на турнире UFC 242 в Абу-Даби победив единогласным решением судей бразильца Дави Рамоса.