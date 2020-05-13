Ислам Махачев подтвердил, что отец Хабиба в тяжелом состоянии

Российский боец ММА Ислам Махачев подтвердил, что известный тренер Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии. Ранее источник в Дагестане рассказал «СЭ», что отец Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в Москве, охарактеризовав его состояние, как очень плохое.

— Я общался с Хабибом на днях, он говорит, что состояние (у Абдулманапа Нурмагомедова) тяжелое, — рассказал Махачев в прямом эфире в Instagram bukaboxing. — Когда он был в Дагестане, я говорил с ним (с отцом Хабиба). Он сказал, что все нормально. Но потом ему вдруг стало плохо, пришлось перевезти его в Москву. Сейчас состояние тяжелое.